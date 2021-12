In tv siamo abituati a vederla così: avete visto com’era Francesca Manzini a 18 anni? Incredibile! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bellezza e simpatia sono le sue armi vincenti: Francesca Manzini è tra le donne più apprezzate dello spettacolo, ma com’era a 18 anni? Un talento innegabile che le ha permesso di arrivare dove forse neanche lei immaginava: tanta ironia e determinazione, arguzia e tempi televisivi perfetti sono le sue caratteristiche principali oltre, ovviamente, ad un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bellezza e simpatia sono le sue armi vincenti:è tra le donne più apprezzate dello spettacolo, maa 18? Un talento innegabile che le ha permesso di arrivare dove forse neanche lei immaginava: tanta ironia e determinazione, arguzia e tempi televisivi perfetti sono le sue caratteristiche principali oltre, ovviamente, ad un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

marattin : In Italia siamo talmente poco abituati all’accountability (=rendere conto delle azioni e posizioni espresse) che ba… - meb : Un grande in bocca al lupo a @valerio_casini candidato con @ItaliaViva per il collegio Roma I alle elezioni supplet… - moni_giro : RT @1a_v1ttor: Comunque questi di Atasay tanta roba. Solo per il video hanno affittato e girato in 3 location diverse in 3 giorni diversi.… - Margher15764165 : RT @1a_v1ttor: Comunque questi di Atasay tanta roba. Solo per il video hanno affittato e girato in 3 location diverse in 3 giorni diversi.… - notepuedovercon : RT @1a_v1ttor: Comunque questi di Atasay tanta roba. Solo per il video hanno affittato e girato in 3 location diverse in 3 giorni diversi.… -