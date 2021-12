In Italia non governa il Parlamento ma la burocrazia! (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione quindi è eccellente”. Così diceva Mao Tse-tung, riprendendo forse una massima di Confucio, in riferimento alla tanto caotica quanto favorevole (ai suoi propositi rivoluzionari) condizione della società cinese tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. La confusione, che oggi regna sovrana in Italia, a chi rende la situazione eccellente? All’alta burocrazia sicuramente, che da quando è scoppiata la pandemia governa il Paese in modo palese senza doversi più preoccupare di trovare le giuste coperture parlamentari. Sì, perché anche se ormai sembra un argomento totalmente dimenticato, l’Italia formalmente sarebbe ancora una “repubblica parlamentare”, dove la democrazia rappresentativa si realizza attraverso la possibilità per i cittadini di scegliere chi deve rappresentarli. Qui sorge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione quindi è eccellente”. Così diceva Mao Tse-tung, riprendendo forse una massima di Confucio, in riferimento alla tanto caotica quanto favorevole (ai suoi propositi rivoluzionari) condizione della società cinese tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. La confusione, che oggi regna sovrana in, a chi rende la situazione eccellente? All’alta burocrazia sicuramente, che da quando è scoppiata la pandemiail Paese in modo palese senza doversi più preoccupare di trovare le giuste coperture parlamentari. Sì, perché anche se ormai sembra un argomento totalmente dimenticato, l’formalmente sarebbe ancora una “repubblica parlamentare”, dove la democrazia rappresentativa si realizza attraverso la possibilità per i cittadini di scegliere chi deve rappresentarli. Qui sorge ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia non Il caro - bolletta si può contenere col mercato libero ...cui l'inflazione si mantenesse sopra il 3% nel corso dei primi 6 mesi dell'anno e se il governo non ... condizione che riguarda circa il 60% dei contratti luce e gas in Italia, la situazione si fa più ...

L'effetto Omicron si abbatte sulle Borse in avvio Questa ondata non può più essere completamente fermata', ma può essere combattuta 'con i vaccini ... tra cui Italia e Usa. E proprio negli Stati Uniti arriva l'allarme del direttore uscente del ...

L'Italia non ha ancora fatto i conti con la sua storia La Repubblica 21 anni di Altervista: come si sono evoluti i blog L’equità del sistema di monetizzazione previsto da Altervista, inoltre, ne sta garantendo una notevole vitalità, al punto che i domini Altervista oggi ospitano un terzo del traffico food in Italia.

Terza dose, Pfizer e Moderna efficaci contro Omicron. Cosa sappiamo degli altri vaccini Il quotidiano cita uno studio preliminare britannico per evidenziare che il vaccino AstraZeneca - ampiamente impiegato anche in Italia - «non ha mostrato capacità di fermare Omicron sei mesi dopo la ...

