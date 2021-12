In Cile vince la sinistra, Gabriel Boric nuovo presidente: chi è (Di lunedì 20 dicembre 2021) In Cile Gabriel Boric guiderà il paese a soli 35 anni: è il più giovane della storia. Cosa prevede il programma rivolto al sociale La sinistra torna a dirigere il Cile e lo fa con Gabriel Boric, leader del Frente Amplio e del Partido Comunista. Dopo il conservatore Sebastian Pinera, è lui il nuovo presidente sudamericano. Gabriel Boric (Getty Images)La sua vittoria è stata clamorosa anche se gli ultimi sondaggi lo davano in testa. Boric ha ottenuto la vittoria con il 55,18% battendo il candidato di estrema destra José Antonio Kast, chiamato il ‘Bolsonaro Cileno’ che si è fermato al 44,92% dei voti. La vittoria di Boric nasce dalla ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Inguiderà il paese a soli 35 anni: è il più giovane della storia. Cosa prevede il programma rivolto al sociale Latorna a dirigere ile lo fa con, leader del Frente Amplio e del Partido Comunista. Dopo il conservatore Sebastian Pinera, è lui ilsudamericano.(Getty Images)La sua vittoria è stata clamorosa anche se gli ultimi sondaggi lo davano in testa.ha ottenuto la vittoria con il 55,18% battendo il candidato di estrema destra José Antonio Kast, chiamato il ‘Bolsonarono’ che si è fermato al 44,92% dei voti. La vittoria dinasce dalla ...

you_trend : ?? #BREAKING Cile, elezioni presidenziali: vince il candidato della sinistra Gabriel Boric - gualtierieurope : Grande affermazione in #Cile di @gabrielboric che si è aggiudicato il ballottaggio presidenziale. Una vittoria nett… - Adnkronos : 'Mi impegno a dare il meglio per essere all'altezza di questa sfida' ha detto il neoeletto presidente del #Cile. - GassmanGassmann : Gabriel Boric, vince le elezioni in Cile. Il più giovane presidente della storia del paese. Candidato di sinistra ,… - NicolaTrading : RT @MarcoRizzoPC: Cambia il vento in America Latina. In Cile vince la coalizione contro i servi di Biden… -