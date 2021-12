In arrivo la burrasca di Natale, dal 24 pioggia e neve (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - L'alta pressione delle Azzorre ha i giorni contati. A partire da venerdì 24 un ciclone piloterà una perturbazione atlantica pronta a rovinare le feste di Natale di tanti italiani. Secondo il sito www.iLMeteo.it l'atmosfera rimarrà pressoché stabile fino a giovedì 23. Nel corso della vigilia di Natale la perturbazione attiverà venti meridionali via via più intensi che, oltre a un importante aumento termico al Centro-Sud, porteranno piogge diffuse da Toscana e Liguria verso il resto del Nord con nevicate sulle Alpi sopra i 1300 metri circa. Sabato 25, giorno di Natale, la perturbazione scivolerà verso il Centro-Sud con piogge su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Sardegna e poi Campania, Basilicata e Puglia. Ultime precipitazioni interesseranno inizialmente ancora il Nordest, specie al mattino. La neve cadrà sugli ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - L'alta pressione delle Azzorre ha i giorni contati. A partire da venerdì 24 un ciclone piloterà una perturbazione atlantica pronta a rovinare le feste didi tanti italiani. Secondo il sito www.iLMeteo.it l'atmosfera rimarrà pressoché stabile fino a giovedì 23. Nel corso della vigilia dila perturbazione attiverà venti meridionali via via più intensi che, oltre a un importante aumento termico al Centro-Sud, porteranno piogge diffuse da Toscana e Liguria verso il resto del Nord con nevicate sulle Alpi sopra i 1300 metri circa. Sabato 25, giorno di, la perturbazione scivolerà verso il Centro-Sud con piogge su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Sardegna e poi Campania, Basilicata e Puglia. Ultime precipitazioni interesseranno inizialmente ancora il Nordest, specie al mattino. Lacadrà sugli ...

