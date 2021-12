Imma Battaglia | chi è la moglie di Eva Grimaldi | età | carriera | sorella | ex fidanzate | genitori | famiglia | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Tra i nuovi concorrenti anche Eva, ma conosciamo meglio la, chi è ladi Eva: età,è nata a Portici il 28 marzo del 1960. E’ un’attivista e politica italiana, una dei leader del movimento LGBT. E’ stata dal 1995 al 2000 presidente del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli ed è tra le fondatrici di Dì Gay Project.è laureata in matematica ed è stata organizzatrice – insieme a Vladimir Luxuria – del primo gay pride ufficiale in Italia, quello di Roma del 1994.ed Eva ...