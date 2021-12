Imbarazzo alla Rai: Arisa parla a Ballando con le Stelle e tira dentro Amadeus. “Vergognoso” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il loro impeccabile ed affascinante valzer sulle note de La casa dell’amore possibile non ha lasciato scampo al resto dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Arisa ed il suo compare Vito Coppola hanno trionfato nel talent di Milly Carlucci. Nella stessa occasione però, la cantante ha lanciato una frecciatina ad Amadeus scatenando così una pericolosa bufera in Rai. Tutto solamente per una domanda di Selvaggia Lucarelli su Sanremo 2022. In qualsiasi talent show a cui ha partecipato negli anni, sia da giurata che da concorrente, Arisa ha scatenato qualche polemica. Non che lo faccia sempre di proposito, anzi, spesso è la sua grande spontaneità a metterla nei ‘guai’. D’altra parte, se parliamo di bufere mediatiche, il più delle volte spunta anche il nome di Selvaggia Lucarelli che, senza volerlo, ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il loro impeccabile ed affascinante valzer sulle note de La casa dell’amore possibile non ha lasciato scampo al resto dei concorrenti di Bndo con leed il suo compare Vito Coppola hanno trionfato nel talent di Milly Carlucci. Nella stessa occasione però, la cantante ha lanciato una frecciatina adscatenando così una pericolosa bufera in Rai. Tutto solamente per una domanda di Selvaggia Lucarelli su Sanremo 2022. In qualsiasi talent show a cui ha partecipato negli anni, sia da giurata che da concorrente,ha scatenato qualche polemica. Non che lo faccia sempre di proposito, anzi, spesso è la sua grande spontaneità a metterla nei ‘guai’. D’altra parte, se parliamo di bufere mediatiche, il più delle volte spunta anche il nome di Selvaggia Lucarelli che, senza volerlo, ...

