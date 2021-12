“Illusioni perdute” in arrivo il 30 dicembre

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 302021 uscirà il trailer “”, del regista Xavier Giannoli. Con la distribuzione della Wonder Pictures, una pellicola che unisce toni drammatici ad eventi storici. Il film è stato presentato in Concorso al Festival di Venezia 2021. “”, la trama Il protagonista Lucien è un ragazzo che ama l’arte ed ambisce a diventare un poeta di fama mondiale. L’ambientazione del film avviene nella Francia del XIX secolo, nelle vicende dell’interprete principale, che fugge dalla città natale. A fronte di ciò, Lucien insegue le proprie ambizioni e si trasferisce a Parigi per realizzare i suoi sogni. Dopo avere abbandonato l’attività di famiglia come tipografo, il poeta trova sostegno dalla baronessa, sua amante. Nel percorso degli studi letterari, l’artista ...