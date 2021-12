Ilaria Capua: "Senza i vaccini l'Italia oggi sarebbe al collasso" (Di martedì 21 dicembre 2021) L'intervista alla virologa: "Con il Covid dovremo convivere forse per millenni. Ma il virus chiuso nel suo recinto farà meno danni e meno paura. Gli strumenti ci sono. Se ci rifiutiamo di usarli, la pandemia durerà più a lungo: dipende solo da noi" Leggi su repubblica (Di martedì 21 dicembre 2021) L'intervista alla virologa: "Con il Covid dovremo convivere forse per millenni. Ma il virus chiuso nel suo recinto farà meno danni e meno paura. Gli strumenti ci sono. Se ci rifiutiamo di usarli, la pandemia durerà più a lungo: dipende solo da noi"

Advertising

fanpage : “Se non avessimo il vaccino, e le persone si comportassero da negazionisti, avremmo i morti per strada, come in Ecu… - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Covid non andrà via. Sono macrocicli di migliaia di anni' - vipp_mod : RT @MarcoRCapelli: Ilaria Capua: “Se non ci fosse il vaccino avremmo i morti per strada come in ECUADOR” Morti in ITALIA oggi 153 Morti… - koku_turtle : RT @MarcoRCapelli: Ilaria Capua: “Se non ci fosse il vaccino avremmo i morti per strada come in ECUADOR” Morti in ITALIA oggi 153 Morti… - antonio_ansp : RT @MarcoRCapelli: Ilaria Capua: “Se non ci fosse il vaccino avremmo i morti per strada come in ECUADOR” Morti in ITALIA oggi 153 Morti… -