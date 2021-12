Il vaccino Novavax potrebbe rassicurare anche gli indecisi, spiegano dall’Ema (Di lunedì 20 dicembre 2021) «I dati sono stari revisionati, abbiamo mandato delle domande, l’azienda ha fornito delle risposte e oggi si decide. Se tutto risulta positivo si dà il via libera». Lo dice alla Stampa Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia all’Università del Piemonte Orientale e rappresentante italiano nel comitato per l’approvazione dei farmaci dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), che con molta probabilità oggi autorizzerà Nuvaxovid, il vaccino della casa farmaceutica americana Novavax. «C’è ottimismo sull’esito positivo», spiega. «Si tratta di un vaccino tradizionale costituito dalla proteina e non dall’mRna che la codifica. Si inietta solo la proteina dunque, una cosa che si fa da trent’anni, e quando l’organismo la riconosce si scatena una risposta anticorpale. La proteina inoltre si introduce con un adiuvante che facilita la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 dicembre 2021) «I dati sono stari revisionati, abbiamo mandato delle domande, l’azienda ha fornito delle risposte e oggi si decide. Se tutto risulta positivo si dà il via libera». Lo dice alla Stampa Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia all’Università del Piemonte Orientale e rappresentante italiano nel comitato per l’approvazione dei farmaci dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), che con molta probabilità oggi autorizzerà Nuvaxovid, ildella casa farmaceutica americana. «C’è ottimismo sull’esito positivo», spiega. «Si tratta di untradizionale costituito dalla proteina e non dall’mRna che la codifica. Si inietta solo la proteina dunque, una cosa che si fa da trent’anni, e quando l’organismo la riconosce si scatena una risposta anticorpale. La proteina inoltre si introduce con un adiuvante che facilita la ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Il vaccino Novavax potrebbe rassicurare anche gli indecisi, spiegano dall’Ema - Linkiesta : Il vaccino Novavax potrebbe rassicurare anche gli indecisi, spiegano dall’Ema - Batman91307601 : @EmanuelaSono Riflette perfettamente la media italiana dove ci sono ancora 6 milioni circa di non vaccinati.… - lefaremosaper86 : RT @GiovaQuez: Potrebbe arrivare il 20 dicembre il via libera dell’Ema al vaccino Novavax #Covid_19 - mbaudino : RT @erducaconte: Se vaccino obbligatorio per andare a lavoro prima dell’arrivo di #novavax allora è dolo. -