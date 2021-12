Il vaccino Novavax passa l’esame dell’Ema (Di martedì 21 dicembre 2021) L’Agenzia Europea del Farmaco ha approvato il vaccino Nuvaxovid prodotto dalla casa farmaceutica statunitense Novavax, il quinto ora disponibile nell’Unione europea. Si tratta di un vaccino in due dosi a proteina ricombinante, un principio diverso rispetto a quelli sfruttati dai vaccini a mRna o a vettore virale già autorizzati. Il Nuvaxovid, infatti, espone le cellule dell’organismo direttamente alla proteina spike del coronavirus insieme ad un adiuvante che aumenta la risposta immunitaria. Si tratta di una tecnologia collaudata e già utilizzata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 dicembre 2021) L’Agenzia Europea del Farmaco ha approvato ilNuvaxovid prodotto dalla casa farmaceutica statunitense, il quinto ora disponibile nell’Unione europea. Si tratta di unin due dosi a proteina ricombinante, un principio diverso rispetto a quelli sfruttati dai vaccini a mRna o a vettore virale già autorizzati. Il Nuvaxovid, infatti, espone le cellule dell’organismo direttamente alla proteina spike del coronavirus insieme ad un adiuvante che aumenta la risposta immunitaria. Si tratta di una tecnologia collaudata e già utilizzata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

