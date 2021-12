Il Tottenham valuta azioni legali contro l’UEFA (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Tottenham sta valutando un’azione legale dopo la decisione della UEFA di dare la sconfitta a tavolino ed eliminare il club dalla Conference League. La UEFA infatti aveva rinviato inizialmente la sfida della squadra di Conte contro il Rennes, a causa di un’epidemia Covid all’interno del club inglese. Tuttavia, nei giorni seguenti, la stessa federcalcio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilstando un’azione legale dopo la decisione della UEFA di dare la sconfitta a tavolino ed eliminare il club dalla Conference League. La UEFA infatti aveva rinviato inizialmente la sfida della squadra di Conteil Rennes, a causa di un’epidemia Covid all’interno del club inglese. Tuttavia, nei giorni seguenti, la stessa federcalcio L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham valuta Covid, Premier League a rischio diverse gare. Alcune già rinviate Nel Tottenham di Antonio Conte era scoppiato un primo focolaio con la partita di Conference League ... Il board della Premier "valuta le richieste di rinvio dei match caso per caso, sulle base delle ...

Il Covid getta la Premier League nel caos: non si esclude la sospensione ...del brusco rialzo di contagi in Inghilterra e tra i 20 club del massimo campionato ora si valuta un ... Per il Tottenham, alle prese con un focolaio di giocatori positivi, si tratta della terza partita ...

