Il Tottenham è fuori dalla Conference League | sconfitta 0-3 a tavolino contro il Rennes

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: è arrivato il provvedimento di 0-3 aper ilile l’eliminazione. L’ultima partita della fase a gironi non si è disputata a causa del focolaio di Covid scoppiato nel gruppo di Conte. “A seguito di diversi casi di positività al COVID-19 identificati tra i giocatori e personale delHotspur FC, la partita della fase a gironi della UEFA Europa(“UECL”) 2021/22 traHotspur FC e Stade Rennais FC – in programma per 9 dicembre 2021 a Londra, Regno Unito – è impossibile da giocare. La questione è stata sottoposta all’Organo di ...

Advertising

franvanni : #Tottenham - Rennes 0-3 a tavolino e Spurs fuori dalla Conference League Come al primo anno di Juve, Chelsea e Int… - robertopontillo : Il #Tottenham è fuori dalla #ConferenceLeague. Lo annuncia l'Uefa che ha assegnato la vittoria 3-0 a tavolino ai fr… - rtl1025 : ?? Il #Tottenham è fuori dalla #ConferenceLeague. Lo annuncia l'Uefa che ha assegnato la vittoria 3-0 a tavolino ai… - Ameiscei : Il Triplete di Antonio Conte: -Fuori ai gironi con Juve e Inter(x2) in champions -Fuori dall'Europa League con la… - chiaraamucciar1 : Il tottenham è fuori dalla conference,oggi è un triste giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham fuori

ROMA - Ora è ufficiale, ildi Conte èdalla Conference League . Lo ha confermato con un comunicato la Uefa, assegnando agli Spurs la sconfitta 3 - 0 a tavolino contro il Rennes, a causa dell'impossibilità di ...Il calendario è troppo fitto e non lascia spazio per il recupero, così la Uefa ha annunciato che partita- Rennes di Conference League che non si è disputata a inizio dicembre per il focolaio Covid scoppiato nel club londinese è stata dichiarata persa a tavolino dagli Spurs, che quindi sono ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il Tottenham di Antonio Conte è ufficialmente fuori dalla Conference League: dopo le varie voci circolate nei giorni scorsi r ...Il Tottenham è fuori dalla Europa Conference League “A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 identificati da giocatori e personale del Tottenham Hotspur FC, la partita della fase a gironi della ...