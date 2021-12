Il surriscaldamento climatico accelera lo scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya: riduzione del 40% della superficie totale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno studio condotto dalla rivista inglese Scientific Reports e coordinato dall’università di Leeds indica che i ghiacciai dell’Himalaya si stanno sciogliendo a velocità record, con un ritmo dieci volte superiore a quello degli ultimi secoli. Questo scioglimento ha portato alla riduzione del 40 per cento della superficie dei 15mila ghiacciai presenti nella regione. La catena montuosa dell’Himalaya rappresenta la terza più grande riserva di ghiaccio al mondo, dopo l’Antartico (polo sud) e l’Artide (polo nord), tanto da essere considerata il “terzo polo“. I suoi ghiacciai alimentano i grandi fiumi della regione, come il Brahmaputra, il Gange e l’Indo, lungo i quali vivono centinaia di milioni di persone. La ricerca ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno studio condotto dalla rivista inglese Scientific Reports e coordinato dall’università di Leeds indica che isi stanno sciogliendo a velocità record, con un ritmo dieci volte superiore a quello degli ultimi secoli. Questoha portato alladel 40 per centodei 15milapresenti nella regione. La catena montuosarappresenta la terza più grande riserva di ghiaccio al mondo, dopo l’Antartico (polo sud) e l’Artide (polo nord), tanto da essere considerata il “terzo polo“. I suoialimentano i grandi fiumiregione, come il Brahmaputra, il Gange e l’Indo, lungo i quali vivono centinaia di milioni di persone. La ricerca ha ...

