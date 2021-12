(Di lunedì 20 dicembre 2021) Pier Luigi Erre, 33 anni, originario di Alghero, vive a Genova. Stava guidando nella via dove si è verificato l'incidente racconta quei momenti di paura

Advertising

Italia_Notizie : Il sopravvissuto: 'Un boato, poi il botto sul tettuccio, sono salvo grazie alla mia auto' - rep_torino : Il sopravvissuto: 'Un boato, poi il botto sul tettuccio, sono salvo grazie alla mia auto' [di Federica Cravero] [ag… - rep_torino : Il sopravvissuto: 'Un boato, poi il botto sul tettuccio, sono salvo grazie alla mia auto' [di Federica Cravero] [ag… - rep_torino : Il sopravvissuto: 'Un boato, poi il botto sul tettuccio, sono salvo grazie alla mia auto' [di Federica Cravero] [ag… -

Ultime Notizie dalla rete : sopravvissuto boato

Sono morti sotto le macerie. Ilimprovviso, il crollo. Un sabato sera di inferno quello vissuto a Ravanusa che ha distrutto un ... Un: 'Sembrava una bomba atomica' 'È stato spaventoso.Unha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30. Nel paese agrigentino di ... 'Sembrava una bomba atomica ', ha riferito unall' AdnKronos . Poi col passaparola e ...Pier Luigi Erre, 33 anni, originario di Alghero, vive a Genova. Stava guidando nella via dove si è verificato l'incidente racconta quei momenti di ...«Non sono credente, ma sabato mattina è capitato qualcosa di strano, altrimenti non sarei qui a raccontarlo. Anche se fatico a trovare la definizione giusta». La voce di Pier Luigi Erre, 33 anni, è an ...