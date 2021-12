Il Pensiero di Santa Rita da Cascia per oggi 20 Dicembre 2021 – Video (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non indugiate, né aspettate il tempo, perché il tempo non aspetta voi”. “Sotto il peso del dolore, a te, cara Santa Rita, io ricorro fiducioso di essere esaudito. Libera, ti prego, il mio povero L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 20 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Non indugiate, né aspettate il tempo, perché il tempo non aspetta voi”. “Sotto il peso del dolore, a te, cara, io ricorro fiducioso di essere esaudito. Libera, ti prego, il mio povero L'articolo proviene da La Luce di Maria.

