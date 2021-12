Il patriota Mattarella: «L’Italia è un grande Paese. I cittadini non cedano alla rassegnazione» (Di lunedì 20 dicembre 2021) «L’Italia è un grande Paese e gli italiani sono un grande popolo. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre potenzialità». Usa toni particolarmente patriottici Sergio Mattarella per lo scambio di auguri – l’ultimo del suo settennato – con i rappresentanti delle istituzioni. È l’effetto-commiato che, si sa, aggiunge sempre alle parole un tocco di particolare solennità. E quello di Mattarella dal Quirinale non fa eccezione. «Ho sottolineato soprattutto le ragioni che inducono alla speranza – ha proseguito il Presidente – perché, troppo spesso preferiamo soffermarci sui nostri limiti, su ciò che divide o sulle lacune». Mattarella: «E gli italiani sono un grande popolo» Queste, ha aggiunto, «non vanno né ignorate né sottaciute ma, limitandosi a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) «è une gli italiani sono unpopolo. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre potenzialità». Usa toni particolarmente patriottici Sergioper lo scambio di auguri – l’ultimo del suo settennato – con i rappresentanti delle istituzioni. È l’effetto-commiato che, si sa, aggiunge sempre alle parole un tocco di particolare solennità. E quello didal Quirinale non fa eccezione. «Ho sottolineato soprattutto le ragioni che induconosperanza – ha proseguito il Presidente – perché, troppo spesso preferiamo soffermarci sui nostri limiti, su ciò che divide o sulle lacune».: «E gli italiani sono unpopolo» Queste, ha aggiunto, «non vanno né ignorate né sottaciute ma, limitandosi a ...

