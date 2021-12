Il Paradiso delle Signore | trama 20 dicembre | Salvatore proverà a riconciliarsi con Anna

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilindugerà sulla decisione inaspettata da parte didi lasciare, come testimonia ladella soap opera di Rai 1 di oggi, lunedì 20. La ragazza, dopo aver appurato che il fidanzato è molto rigido verso alcune situazioni e per paura di essere giudicata negativamente da lui, gli ha comunicato la sua scelta di troncare la loro relazione, gettando il ragazzo nello sconforto. Il giovane siciliano, però, non sarà deciso a perdere la Imbriani econ lei in tutti i modi, ancora incredulo e sconvolto di fronte alla sua decisione del tutto inattesa. La donna, però, non ne vorrà sapere di fare una passo indietro e gli dirà apertamente di non voler riprendere la loro ...

Tornano le anticipazioni settimanali del "Il Paradiso delle Signore" 6 con i nuovi episodi in onda da lunedì 20 a venerdì ...