Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 21 dicembre: Nino vorrebbe lasciare il seminario (Di lunedì 20 dicembre 2021) Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni inerenti, alla puntata che andrà in onda martedì 21 dicembre 2021, rivelano tra i protagonisti della soap si respirerà una bellissima atmosfera natalizia. Agnese esprimerà il suo desiderio: trascorrere le festività insieme al suo amato Armando. Irene invece, sarà in procinto di organizzare una cena a casa sua. Ezio, dal canto suo, sarà intenzionato a coronare la sua storia d'amore con Veronica. Ci saranno delle grandi novità anche per Nino, quest'ultimo rivelerà di essere in crisi con la sua vocazione. Vittorio Conti organizzerà una riffa di beneficenza, a cui prenderanno parte anche Umberto e la contessa.

