Il Papa Giovanni tra i migliori ospedali europei per la cura delle malattie rare (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bergamo. L’Ospedale di Bergamo entrerà a far parte dal 2022 di tre European Reference Networks, reti virtuali tra professionisti medici e ricercatori clinici in tutta Europa. I tre network clinici si occupano rispettivamente delle patologie congenite rare del fegato, delle anomalie rare ereditarie e congenite digestive e gastrointestinali e delle problematiche congenite complesse urogenitali, inclusi i tumori rari. La decisione è stata annunciata a fine novembre dal Board europeo degli stati membri per le reti di riferimento europee. Le reti ERN hanno l’obiettivo di favorire la consultazione, lo scambio di informazioni e il confronto sui protocolli per la diagnosi e il trattamento di malattie e malformazioni rare e ultra rare, incluse quelle di origine ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Bergamo. L’Ospedale di Bergamo entrerà a far parte dal 2022 di tre European Reference Networks, reti virtuali tra professionisti medici e ricercatori clinici in tutta Europa. I tre network clinici si occupano rispettivamentepatologie congenitedel fegato,anomalieereditarie e congenite digestive e gastrointestinali eproblematiche congenite complesse urogenitali, inclusi i tumori rari. La decisione è stata annunciata a fine novembre dal Board europeo degli stati membri per le reti di riferimento europee. Le reti ERN hanno l’obiettivo di favorire la consultazione, lo scambio di informazioni e il confronto sui protocolli per la diagnosi e il trattamento die malformazionie ultra, incluse quelle di origine ...

Advertising

Olasz_Baromfi : @globalistIT …. e amico fidato di papa Giovanni Paoli II….. - assunta_filice : Indimenticabile Giovanni Paolo esatto un grande papà per tutti noi amen???? - antonioosellame : RT @DebAttanasio: A Sesto San Giovanni è scoppiato uno scandalo e il TG regionale parla del papa, di UE, di vaccini, solo notizie nazionali… - merdamei : non ridere a una battuta di aldo, giovanni e giacomo è più grave che bestemmiare dentro la basilica di san pietro d… - Marche_Notizie : Conerobus, minitour sul bus elettrico per gli ospiti del Centro Papa Giovanni XXXIII -