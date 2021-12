Il Napoli vince sul Milan furibondo per il pareggio annullato (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli sbanca San Siro nello scontro diretto e aggancia il Milan al 2° posto, a -4 dall'Inter campione d'inverno. Partenopei subito in vantaggio grazie ad Elmas, la reazione rossonera arriva invece da Ibra che sfiora il pari dopo il quarto d'ora. Florenzi e ancora lo svedese vanno di nuovo a un soffio dal gol, poi al 90' lo segna Kessié ma l'arbitro va all'on field review e annulla per offside (posizione ritenuta attiva di Giroud). La partita ha detto una cosa inequivocabile: nell`emergenza più profonda per tutte e due le squadre, è stato Spalletti a modellare quella più vicina all`idea di gioco originale, mentre il Milan si è snaturato affidandosi quasi esclusivamente a lanci lunghi che non fanno parte del suo bagaglio creativo. Nemmeno se davanti c`è Ibra.Nel dopo partita Pioli furioso: "Non siamo stanchi, stasera l'abbiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilsbanca San Siro nello scontro diretto e aggancia ilal 2° posto, a -4 dall'Inter campione d'inverno. Partenopei subito in vantaggio grazie ad Elmas, la reazione rossonera arriva invece da Ibra che sfiora il pari dopo il quarto d'ora. Florenzi e ancora lo svedese vanno di nuovo a un soffio dal gol, poi al 90' lo segna Kessié ma l'arbitro va all'on field review e annulla per offside (posizione ritenuta attiva di Giroud). La partita ha detto una cosa inequivocabile: nell`emergenza più profonda per tutte e due le squadre, è stato Spalletti a modellare quella più vicina all`idea di gioco originale, mentre ilsi è snaturato affidandosi quasi esclusivamente a lanci lunghi che non fanno parte del suo bagaglio creativo. Nemmeno se davanti c`è Ibra.Nel dopo partita Pioli furioso: "Non siamo stanchi, stasera l'abbiamo ...

