Il Napoli e il golpe di San Siro | capolavoro di Spalletti

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilsi gode la vittoria di Sancontro il Milan, ildiè incoronato da tutti i giornali Ilsi gode la vittoria di Sane ritorna in corsa per essere l’anti Inter. Il Corriere dello Sport incorona la prova degli azzurri e assegna i giusti meriti a». Nelle difficoltà si vede la mano dell’allenatore e ieri sera è stato il caso del. Orafano di Insigne, Mario Rui, Osimhen e Koulibaly ha dato prova di essere in piena corsa per lo scudetto nonostante le assenze. Squadra accorta, attenta e pronta a colpire. Il gol iniziale ha aperto la strada agli azzurri. Vittoria e polemiche per il gol annullato a Kessiè, ma gli azzurri si godono il successo e pensano alla prossima ...

Advertising

CalcioNews24 : Il #Napoli si gode il capolavoro di #Spalletti ?? - ilnapolionline : CdS Campania - 'NAPOLI E' ORO'. Gli azzurri fanno il golpe e sono secondi - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli golpe

Calcio News 24

Ilsi gode la vittoria di San Siro contro il Milan, il capolavoro di Spalletti è incoronato da tutti i giornali Ilsi gode la vittoria di San Siro e ritorna in corsa per essere l'anti Inter. Il Corriere dello Sport incorona la prova degli azzurri e assegna i giusti meriti a Spalletti ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ripetizione sorteggio Champions League falsato: ... spunta piano dettagliato per unIl Napoli si gode la vittoria di San Siro contro il Milan, il capolavoro di Spalletti è incoronato da tutti i giornali Il Napoli si gode la vittoria di San Siro e ritorna in corsa per essere l’anti In ...A consegnarlo è stato l‘ex capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, fino all’ultimo uno dei più stretti alleati di Trump. Alla vigilia del drammatico assalto al Congresso, il 6 gennaio scorso ...