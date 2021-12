Il ministero dell’Istruzione si fa più grande: Bianchi vuole un’altra direzione generale per gestire il Pnrr. Divisi sindacati e presidi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ministero dell’Istruzione allarga la pianta organica. Nella Legge di Bilancio è previsto anche un emendamento che, se approvato, porterà a viale Trastevere trentuno nuovi dirigenti di seconda fascia e trenta funzionari che andranno a comporre una nuova direzione generale. La notizia apparsa su Italia Oggi è stata confermata a ilfattoquotidiano.it dallo staff del ministro Patrizio Bianchi. Una novità che divide il mondo della scuola: non tutte le organizzazioni sindacali sono d’accordo su questa spesa (5,5 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza) e nemmeno tutti i presidi. A Roma non hanno problemi a spiegare la decisione presa: le nuove assunzioni sono state pensate per far fronte alla mole di lavoro, soprattutto contabile e amministrativo, che sarà dato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilallarga la pianta organica. Nella Legge di Bilancio è previsto anche un emendamento che, se approvato, porterà a viale Trastevere trentuno nuovi dirigenti di seconda fascia e trenta funzionari che andranno a comporre una nuova. La notizia apparsa su Italia Oggi è stata confermata a ilfattoquotidiano.it dallo staff del ministro Patrizio. Una novità che divide il mondo della scuola: non tutte le organizzazioni sindacali sono d’accordo su questa spesa (5,5 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza) e nemmeno tutti i. A Roma non hanno problemi a spiegare la decisione presa: le nuove assunzioni sono state pensate per far fronte alla mole di lavoro, soprattutto contabile e amministrativo, che sarà dato dalla ...

