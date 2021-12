Il medico di base arrestato a Torino per abusi sessuali sulle pazienti: era già stato condannato nel 2009 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Invece di visitare le sue pazienti, le costringeva a subire atti sessuali nel suo studio nel quartiere Barriera di Milano, periferia nord di Torino. Con questa accusa, e per “gravi indizi di colpevolezza”, un medico di base è stato arrestato e portato nel carcere “Lo Russo e Cotugno” questa mattina. A eseguire la misura, emessa dal gip del tribunale di Torino, sono stati nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile della Questura, dopo le indagini condotte dalla procura. L’uomo, un 64enne, era stato denunciato da una donna che agli inquirenti ha raccontato di aver subito abusi sessuali. Gli episodi che lo coinvolgono sarebbero due, entrambi compiuti nel suo studio, a nord del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Invece di visitare le sue, le costringeva a subire attinel suo studio nel quartiere Barriera di Milano, periferia nord di. Con questa accusa, e per “gravi indizi di colpevolezza”, undie portato nel carcere “Lo Russo e Cotugno” questa mattina. A eseguire la misura, emessa dal gip del tribunale di, sono stati nei giorni scorsi gli agenti della squadra mobile della Questura, dopo le indagini condotte dalla procura. L’uomo, un 64enne, eradenunciato da una donna che agli inquirenti ha raccontato di aver subito. Gli episodi che lo coinvolgono sarebbero due, entrambi compiuti nel suo studio, a nord del ...

DariaCarta : Va tutto in base all' umore del medico vaccinatore di turno. Se ha dormito bene dura 6 mesi, altrimenti 3. ???????????? - neXtquotidiano : PURE RECIDIVO Il medico di base arrestato a #Torino per abusi sessuali sulle pazienti: era già stato condannato ne… - solops : Medico di base arrestato a Torino per due episodi di violenza sessuale in studio - alesky29 : @letiziarocchi2 Ma che roba! Non puoi sollecitarli o chiedere aiuto al tuo medico di base o a tua figlia? - aranciaverde : RT @serenel14278447: ?? Violenze sessuali su diverse pazienti, arrestato un medico di base a Torino -