Il Governo ha eliminato “l’aggio” che l’Agenzia delle Entrate percepisce

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 20 dicembre 2021) di Gregorio Piero D’Amato* Con la manovra di bilancio 2022, in fase di discussione e approvazione in Senato, ilha” cheRiscossionein fase di incasso dei tributi iscritti a ruolo per imposte e tasse di natura Statale. Mentre per i tributi (di cui tra l’altro i più conosciuti-ICI- IMU TARSU- Contravvenzioni Stradali etc.) che rappresentano fonti di finanziamento per i servizi che vengono erogati dagli enti locali, quando non pagati in sede di scadenza naturale dai cittadini sono affidati per la riscossione coattiva, da parte di alcuni enti Locali, tra cui il Comune di Salerno, ad agenti di Riscossione aventi natura privata ed iscritti all’albo dei soggetti abilitati ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 446/1997 ...