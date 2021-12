Il gol annullato all'Atalanta sul 2 - 1: l'episodio che ha fatto infuriare Gasperini (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Bergamo la Roma vince per 4 - 1 contro l'Atalanta. Sul parziale di 2 - 1, però, al 69', è stato annullato per fuorigioco un autogol di Cristante, che ha mandato su tutte le furie Gasperini. ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Bergamo la Roma vince per 4 - 1 contro l'. Sul parziale di 2 - 1, però, al 69', è statoper fuorigioco un autogol di Cristante, che ha mandato su tutte le furie. ...

Advertising

sscnapoli : ?? VAR - Gol annullato per fuorigioco! #MilanNapoli 0-1 - RaiSport : #MilanNapoli, gol di Kessiè annullato. 'Giroud in fuorigioco perché in posizione attiva trattenendo Juan Jesus', sp… - Corriere : Gol annullato al Milan: molti dubbi sul fuorigioco di Giroud bloccato a terra - ROBinter1908 : RT @francescac1908: io che esulto per il pareggio e allo stesso tempo per il gol annullato che fatica - bahriyelifree : RT @Carmelo_Ct89: All'estero stanno ridendo per il gol annullato. La @SerieA è una barzelletta. #MilanNapoli -