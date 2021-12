Il Giornale | Spalletti ha rimescolato il Napoli dimostrando di aver compreso i limiti del Milan

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Su Il, Riccardo Signori commenta la vittoria delsul, ieri, a San Siro. La definisce “una macedonia di sapori amari”. Macedonia perché il gol della vittoria è stato siglato da Elmas il macedone “che non sarà un fenomeno, ma ha pescato il bello e i belli delnel gioco delle brutte statuine”. Il, scrive, “doveva giocarsi la sfida che lo tenesse avvinto all’Inter ed, invece, le sue colonne sono subito franate miseramente sotto i colpi di una testolina furba. Si racconterà, un giorno, che quella notte Ibra, Tonali e perfino Maignan rimasero abbagliati e un po’ immobili davanti ad uno degli scugnizziani”. La squadra di Pioli, ieri, è apparsa “meno credibile di altre volte”, non solo per le assenze ma anche perché “...

Poi aggiungiamo pure cheha trovato subito il colpo della domenica e Pioli non ha trovato il colpo di fortuna. Fortuna significa anche tirare più spesso in porta: Ibra ci ha provato, ...Non sarà troppo tardi? E durerà? La mossa a sorpresa di(Petagna centravanti ed Elmas a sinistra, Mertens in panchina) premia subito il Napoli e lo porta davanti al culmine del terzo angolo ...Il Napoli per regalare ai tifosi partenopei uno scudetto che manca da 31 anni, il Milan per dare continuità ad un progetto che l’ha finalmente riportato in Champions League, lI ...Luciano Spalletti tira le somme dopo la vittoria a San Siro contro il Milan: “Oggi abbiamo retto bene, abbiamo giocato da grande squadra e abbiamo avuto anche più occasioni del Milan per andare sul 2- ...