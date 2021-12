Il focolaio alla Scala? C’è, ma nessuno ne parla più (Di lunedì 20 dicembre 2021) Che ne è del focolaio alla Scala dopo la Prima del 7 dicembre? Non se n’è saputo più niente e sì che c’erano 14 contagiati, naturalmente tra gli “inferiori”, maestranze, ballerini, retropalco. Hanno anestetizzato tutto e nessuno ne ha più parlato: viva l’informazione libera, sovrabbondante e overloaded, per dire in sovraccarico, ossessiva, onnipresente. Si vede che l’auspicio del senatore a vita Mario Monti, somministrare, troncare e sopire, ha avuto esito. Non avevamo dubbi e non resta che registrare come la tragedia finisce in farsa: dopo la Prima alla Scala, col Macbeth di Verdi riletto in chiave purtroppo contemporanea, con tanto di trombata in ascensore, scoppia un focolaio di Covid: bestia che figura. Tutti, dal sindaco piddino Sala al ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Che ne è deldopo la Prima del 7 dicembre? Non se n’è saputo più niente e sì che c’erano 14 contagiati, naturalmente tra gli “inferiori”, maestranze, ballerini, retropalco. Hanno anestetizzato tutto ene ha piùto: viva l’informazione libera, sovrabbondante e overloaded, per dire in sovraccarico, ossessiva, onnipresente. Si vede che l’auspicio del senatore a vita Mario Monti, somministrare, troncare e sopire, ha avuto esito. Non avevamo dubbi e non resta che registrare come la tragedia finisce in farsa: dopo la Prima, col Macbeth di Verdi riletto in chiave purtroppo contemporanea, con tanto di trombata in ascensore, scoppia undi Covid: bestia che figura. Tutti, dal sindaco piddino Sala al ...

