Il film animato ‘La Custodia’ su Rai 3 il 31 dicembre

In onda su Rai3 e Rai Gulp. Disponibile su Rai Play il film animato 'La Custodia' per la regia di Maurizio Forestieri La storia di un viaggio e di un sogno chiuso nella custodia di un violino. Un film sul diritto di ogni bambino al proprio futuro. Andrà in onda in prima visione assoluta su Rai3, venerdì 31 dicembre ore 15.20, su Rai Gulp il 1 gennaio alle ore 16:05 e alle ore 20:40 e sarà disponibile su Rai Play, La Custodia film animato diretto dal maestro dell'animazione Maurizio Forestieri. La Custodia racconta il viaggio di un ragazzo che fugge da un Paese in guerra. Una storia di fantasia, narrata con il linguaggio dell'animazione, che unisce la poesia del racconto alla magia delle immagini e della musica. Una storia emozionante di coraggio e di speranza.

