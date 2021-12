Il Divo, morto il baritono Carlos Marín: l’annuncio della band (Di lunedì 20 dicembre 2021) Addio a Carlos Marín: il baritono della band Il Divo secondo le indiscrezioni sarebbe morto a causa del Covid. Lutto nel mondo della musica: il famoso gruppo musicale di crossover classico Il Divo ha perso uno dei suoi componenti. Si tratta del baritono spagnolo Carlos Marín, morto nelle scorse ore all’età di soli 53 anni. Ad annunciarlo è stata la stessa band attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social. John Phillips/Getty Images for Mall of Qatar“Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci sarà mai un’altra voce o uno spirito come Carlos – si legge nel comunicato – Per 17 anni abbiamo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Addio a: ilIlsecondo le indiscrezioni sarebbea causa del Covid. Lutto nel mondomusica: il famoso gruppo musicale di crossover classico Ilha perso uno dei suoi componenti. Si tratta delspagnolonelle scorse ore all’età di soli 53 anni. Ad annunciarlo è stata la stessaattraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social. John Phillips/Getty Images for Mall of Qatar“Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci sarà mai un’altra voce o uno spirito come– si legge nel comunicato – Per 17 anni abbiamo ...

