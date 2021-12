Il discorso di Koulibaly ai migranti: “Combatto io il razzismo per voi” | VIDEO (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un discorso sul razzismo per spiegare a tutte le vittime di questa xenofobia che non sono sole e che ci sono persone che hanno un ruolo pubblico che sono pronte a scendere in campo per difendere i diritti di tutti. Kalidou Koulibaly, ancora una volta, si è reso protagonista di un altro gesto in linea con il suo pensiero e con il suo modus operandi. Perché il miglior attacco è la difesa e, come insegnano diversi allenatori, la scorza dura di una squadra è l’elemento imprescindibile per vincere una partita. Koulibaly ai migranti: “Combatto io il razzismo per voi” Il difensore del Napoli ha incontrato, in occasione della Giornata internazionale dei diritti ai migranti, si è recato nel campetto dell’Arci Mediterraneo dove – da tempo – si allena una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Unsulper spiegare a tutte le vittime di questa xenofobia che non sono sole e che ci sono persone che hanno un ruolo pubblico che sono pronte a scendere in campo per difendere i diritti di tutti. Kalidou, ancora una volta, si è reso protagonista di un altro gesto in linea con il suo pensiero e con il suo modus operandi. Perché il miglior attacco è la difesa e, come insegnano diversi allenatori, la scorza dura di una squadra è l’elemento imprescindibile per vincere una partita.ai: “io ilper voi” Il difensore del Napoli ha incontrato, in occasione della Giornata internazionale dei diritti ai, si è recato nel campetto dell’Arci Mediterraneo dove – da tempo – si allena una ...

Advertising

ciropellegrino : Il discorso anti-razzista di #Koulibaly alla squadra di migranti: “Parlo io per voi, ho la forza e il dovere di far… - Believe21063843 : RT @ciropellegrino: Il discorso anti-razzista di #Koulibaly alla squadra di migranti: “Parlo io per voi, ho la forza e il dovere di farlo”… - BertaIsla : RT @ciropellegrino: Il discorso anti-razzista di #Koulibaly alla squadra di migranti: “Parlo io per voi, ho la forza e il dovere di farlo”… - cigurt88 : RT @ciropellegrino: Il discorso anti-razzista di #Koulibaly alla squadra di migranti: “Parlo io per voi, ho la forza e il dovere di farlo”… - Pippopelle : @sonounaperson40 @FLCPCC @SpudFNVPN Stesso discorso per Florenzi ballo krunic e romagnoli Con la partita di oggi no… -