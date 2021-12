Il direttore uscente della sanità Usa | ' Senza precauzioni possibile un milione di contagi al giorno'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La preoccupazione è alta. Perché in un paese pino di no - vax e di fascio - negazionisti e dove i governatori e i sindaci 'trumpiani' fanno a gara ad aprire le porte al virus, è arrivata pure la ...

Advertising

globalistIT : Una persona perbene, Trump gli chiese di cacciare Fauci -

Ultime Notizie dalla rete : direttore uscente

Globalist.it

Francis Collins, ildell'Istituto nazionale di salute, ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero registrare un milione di infezioni da Covid - 19 al giorno se gli americani non ...E proprio negli Stati Uniti arriva l'allarme deldel National Institutes of Health, Francis Collins, secondo cui dopo il picco a New York l'intero Paese rischia un milione di casi ...Francis Collins è il direttore uscente dell'Istituto nazionale di salute: "So che la gente è stanca di questo. Anch'io sono stanco di questo, credetemi. Ma il virus non è stanco di noi" ...L’accordo prevede il riconoscimento a Luigi Gubitosi di circa 6,9 milioni di euro, da corrispondersi entro il 3 gennaio 2022. Gubitosi lascia Tim, per l’uscita 6,9 milioni di euro. Al prossimo cda, ch ...