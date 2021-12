Il Covid fa paura: il Governo studia misure restrittive per gli stadi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Covid sta tornando a far paura con la variante Omicron e il Governo Draghi sta pensando a nuove misure per gli eventi sportivi Torna a far paura il Covid e il Governo Draghi sta pensando a misure restrittive per far fronte alla nuova variante Omicron. In questi giorni potrebbero essere nuove misure e cambiamenti riguardo al Super Green Pass attualmente in vigore. Il Governo sta infatti pensando di adottare anche l’idea di un tampone aggiuntivo per i vaccinati che andranno allo stadio. Sarebbe un ulteriore sacrificio per il sistema, già sta facendo gli straordinari in questo senso, ma che potrebbe essere una soluzione provvisoria per queste settimane. La soluzione del Super Super ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilsta tornando a farcon la variante Omicron e ilDraghi sta pensando a nuoveper gli eventi sportivi Torna a farile ilDraghi sta pensando aper far fronte alla nuova variante Omicron. In questi giorni potrebbero essere nuovee cambiamenti riguardo al Super Green Pass attualmente in vigore. Ilsta infatti pensando di adottare anche l’idea di un tampone aggiuntivo per i vaccinati che andranno alloo. Sarebbe un ulteriore sacrificio per il sistema, già sta facendo gli straordinari in questo senso, ma che potrebbe essere una soluzione provvisoria per queste settimane. La soluzione del Super Super ...

Advertising

ilaria_33 : RT @marilisa06: Non so se mi fa più paura il covid, l’ignoranza della gente o cosa stiamo diventando. - Simonet11770577 : Chi è indifferente vive bene....ma...non sta nel mio DNA....capita di essere costretto per paura soprattutto ai tem… - RobertaHetfield : RT @marilisa06: Non so se mi fa più paura il covid, l’ignoranza della gente o cosa stiamo diventando. - CalcioNews24 : Il #COVID19 torna a far paura, le nuove idee del Governo ?? - lillo_letterio : @matteobachetti @Fra_Bacc @ricpuglisi 5 mln di italiani sono guariti perché hanno acceso un cero??? Parli di cose… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid paura L'effetto Omicron si abbatte sulle Borse in avvio La paura per Omicron si fa sentire anche sulle piazze finanziarie asiatiche e sull'andamento del ... Mentre la diffusione della nuova variante del Covid - 19 continua a crescere, con altri 12 mila casi ...

Green pass a 7 o 5 mesi, le opzioni del governo Al vaglio del governo italiano nuove misure per arginare la risalita dei contagi da covid - 19. Tra queste, l'idea di ridurre la durata del green pass da 9 a 7 o 6 mesi (il ministro ...di aver "paura ...

Covid, gli italiani e le feste (da paura). Per il cenone chiedono il pass QUOTIDIANO NAZIONALE Regno Unito, Boris Johnson fotografato a bere con lo staff durante lockdown In queste ore sta facendo discutere in Gran Bretagna la foto pubblicata dal The Guardian che ritrae il premier inglese Boris Johnson, nel giardino di Downing Street, bere vino e mangiare insieme alla ...

L’importanza della ricerca scientifica contro il cancro: una lotteria solidale per sostenerla “La pandemia ha dimostrato quanto possa essere fondamentale sostenere la ricerca scientifica, specie quella oncologica: sebbene il covid-19 stia tornando a fare paura, non dobbi ...

Laper Omicron si fa sentire anche sulle piazze finanziarie asiatiche e sull'andamento del ... Mentre la diffusione della nuova variante del- 19 continua a crescere, con altri 12 mila casi ...Al vaglio del governo italiano nuove misure per arginare la risalita dei contagi da- 19. Tra queste, l'idea di ridurre la durata del green pass da 9 a 7 o 6 mesi (il ministro ...di aver "...In queste ore sta facendo discutere in Gran Bretagna la foto pubblicata dal The Guardian che ritrae il premier inglese Boris Johnson, nel giardino di Downing Street, bere vino e mangiare insieme alla ...“La pandemia ha dimostrato quanto possa essere fondamentale sostenere la ricerca scientifica, specie quella oncologica: sebbene il covid-19 stia tornando a fare paura, non dobbi ...