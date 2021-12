Il Comune di Guardia Sanframondi istituisce il premio giornalistico nazionale Alfredo Pigna. (Di lunedì 20 dicembre 2021) ... Gianfranco Coppola (Presidente nazionale USSI che patrocina il premio nazionale), Luciano Pignataro (critico enogastronomico) e del giornalista Marco Lobasso (firma de Il Mattino e di Leggo ). L'... Leggi su gazzettadiavellino (Di lunedì 20 dicembre 2021) ... Gianfranco Coppola (PresidenteUSSI che patrocina il), Lucianotaro (critico enogastronomico) e del giornalista Marco Lobasso (firma de Il Mattino e di Leggo ). L'...

Advertising

GazzettAvellino : Il Comune di Guardia Sanframondi istituisce il premio giornalistico nazionale Alfredo Pigna. - kenyaEin : Potrei sbattermene, non dire nulla, fare le mie conclusioni e scappare dall’occidente, certamente lo farò ma non pr… - Webmartetv : Augusta | A Brucoli scivolo abusivo sul demanio. Sequestro e denuncia - - milanomagazine : Padova, aperta la mostra fotografica 'Padova particolare' di Massimo Norbiato alla Gran Guardia, in piazza dei Sign… - ilgiornale : Oggetto del contendere la composizione delle commissioni, poiché la vecchia guardia pretende di ricoprire tutti i r… -