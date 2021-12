Il Cile volta pagina, storica vittoria di Gabriel Boric al ballottaggio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gabriel Boric è il nuovo presidente del Cile . L'ex leader del movimento studentesco e candidato della sinistra ha vinto con un ampio margine nel ballottaggio contro il rivale Jose Antonio Kast. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 dicembre 2021)è il nuovo presidente del. L'ex leader del movimento studentesco e candidato della sinistra ha vinto con un ampio margine nelcontro il rivale Jose Antonio Kast. Il ...

Advertising

siwel44it : RT @PiramideRossa: Nelle #elezioni presidenziali in #Cile ha #vinto la #sinistra di #GabrielBoric, 35 anni, il leader della ribellione stud… - sandogal1 : Ancora una volta il Kazaro ha colpito, dopo Milan ora Cile.. Corriere della Sera: Elezioni in Cile, la sinistra tor… - GongoGorillo : E comunque, per fortuna, anche questa volta #Salvini ha portato jella al suo preferito #Cile - DossenaGiovanna : RT @AndreaMarano11: ???? ?????????????????? Domenica elettorale drammatica per il Cile Per la prima volta il candidato favorito è pinochetista: Kast,5… - blusewillis1 : RT @PiramideRossa: Nelle #elezioni presidenziali in #Cile ha #vinto la #sinistra di #GabrielBoric, 35 anni, il leader della ribellione stud… -