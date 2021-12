Il Cile svolta a sinistra | il 35enne Boric vince le presidenziali

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Un presidente per tutti ini”: di 35 anni, di, ex leader studentesco. Gabrielsarà il presidente più giovane deldopo la vittoria alle elezioni di domenica. Presterà giuramento il 22 marzo 2022, entrando ufficialmente in carica quel giorno. Una vittoria che arriva con il 55,87% dei voti – con il 99.95% scrutinati – sull’avversario di estrema destra, Jose Antonio Kast, sconfitto con il 44,13%. Oltre dieci punti percentuali di distacco che mezz’ora dopo la chiusura dei seggi segnano la storia. Kast su Twitter posta una foto in cui, al telefono, fa i complimenti al presidente eletto e scrive: “Ho appena parlato al telefono con Gabriele mi sono congratulato con lui per il suo grande successo. Da oggi è eletto Presidente dele merita tutta la nostra ...