Il boss di Gomorra | Fortunato Cerlino | è diventato papà bis

(Di lunedì 20 dicembre 2021)bis. L’attore, noto al grande pubblico per aver interpretato Don Pietro Savastano nella serie tv. L’attore su Instagram ha pubblicato la foto della mano della neonata, la didascalia è intima e semplice: il solo nome della piccola “Lea”. Stessa dinamica usata anche quando nacque Delfina, la prima figlia, avuta sempre

Recentemente sul piccolo schermo con 'Fino all'ultimo battito', dove ha vestito i panni del, l'attore napoletano vanta di una carriera davvero impressionante. A partire dafino a La ...Lui e la moglie Antonella Sava sono diventati genitori per la seconda volta con la nascita di ...