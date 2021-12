Il bon ton della tavola per le Feste: la mini guida dell’esperta (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante le Feste la tavola diventa protagonista: è il luogo d’eccellenza dove ci si riunisce per vivere e condividere la gioia dello stare insieme. Per questo è importante prepararla (e prepararsi) con cura e attenzione, per onorare i giorni di festa ma anche per dimostrare ai nostri cari affetto e un pensiero in più, che renda ancora più speciali i momenti insieme. Per creare una tavola impeccabile, che rispetti gli altri e l’ambiente, bastano poche accortezze e un pizzico di impegno: ecco una mini guida per una tavola delle Feste chic e green firmata dall’esperta di etiquette e bon ton Elisa Motterle per SodaStream, il brand leader dell’acqua frizzante fatta in casa senza spreco di plastica. Pianificare apparecchiatura e menu di Natale Spesso sottovalutata nella ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 dicembre 2021) Durante leladiventa protagonista: è il luogo d’eccellenza dove ci si riunisce per vivere e condividere la gioia dello stare insieme. Per questo è importante prepararla (e prepararsi) con cura e attenzione, per onorare i giorni di festa ma anche per dimostrare ai nostri cari affetto e un pensiero in più, che renda ancora più speciali i momenti insieme. Per creare unaimpeccabile, che rispetti gli altri e l’ambiente, bastano poche accortezze e un pizzico di impegno: ecco unaper unadellechic e green firmata dall’esperta di etiquette e bon ton Elisa Motterle per SodaStream, il brand leader dell’acqua frizzante fatta in casa senza spreco di plastica. Pianificare apparecchiatura e menu di Natale Spesso sottovalutata nella ...

Advertising

CorriereQ : IL BON TON DELLA TAVOLA PER LE FESTE - AleZ_27 : PROVATE A STARE ZITTI OGGI, PROVATE A NON DIRE NIENTE, ANCORA UNA VOLTA, PROVATE A MANTENERE IL BON TON DI STO CAZZ… - UnnamedPlayer15 : Il bon ton degli ipocondriaci - bagutti75 : @seppilicia @ailuig500sb credo che se ci sia una persona che non possa dare raccomandazioni di bon ton è proprio lu… - Roky99760738 : RT @fuffa46: @PaoloBorg @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @AndreaOrlandosp @peppeprovenzano Provenzano non vuole irritare Orlando che non vuole… -