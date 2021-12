Il 60% degli italiani farà i regali di Natale negli ultimi giorni disponibili (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Anche quest'anno Babbo Natale si è ridotto all'ultimo. Ad oggi, solo un italiano su tre ha completato gli acquisti per i regali, e tra lunedì e venerdì- Vigilia di Natale - quasi 26 milioni di persone andranno a caccia degli ultimi doni da mettere sotto l'albero, per una spesa prevista di 3,3 miliardi. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio sui consumatori condotto per l'associazione da Ipsos. Per il commercio si apre una settimana clou, che vale metà delle feste: in questo rush finale gli italiani spenderanno infatti il 54% del budget prefissato per i doni, quest'anno in media di 238 euro a persona. Ad aver completato gli acquisti è stato infatti solo il 40%, mentre il 60% approfitterà proprio di questi ultimi giorni prima ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Anche quest'anno Babbosi è ridotto all'ultimo. Ad oggi, solo un italiano su tre ha completato gli acquisti per i, e tra lunedì e venerdì- Vigilia di- quasi 26 milioni di persone andranno a cacciadoni da mettere sotto l'albero, per una spesa prevista di 3,3 miliardi. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio sui consumatori condotto per l'associazione da Ipsos. Per il commercio si apre una settimana clou, che vale metà delle feste: in questo rush finale glispenderanno infatti il 54% del budget prefissato per i doni, quest'anno in media di 238 euro a persona. Ad aver completato gli acquisti è stato infatti solo il 40%, mentre il 60% approfitterà proprio di questiprima ...

