“Igiene e pulizia?”. GF Vip, ecco cosa dicono di Soleil Sorge dentro la casa: “Mai vista fare certe cose” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Momento difficile per Soleil Sorge, dopo l’addio di Alex Belli al ‘GF Vip’. Ha avuto un avvicinamento con il neo concorrente Alessandro Basciano, ma indubbiamente i suoi pensieri sono ancora rivolti all’attore. Adesso nella casa più spiata d’Italia si stanno registrando situazioni che definire tese è un eufemismo. Prima c’è stato il nervosismo di Katia Ricciarelli, che se l’è presa con Jessica Selassié e Davide Silvestri perché nella residenza dei concorrenti ci sarebbe ormai sporcizia davvero dappertutto. Comunque Soleil Sorge e Basciano hanno passato una notte tra abbracci e complicità che potrebbero presagire qualche sorpresa in più per il futuro dei due gieffini. Utenti che già sembrano cantare vittoria sul web e che non fanno che diffondere le immagini che ritraggono i due gieffini abbracciati ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Momento difficile per, dopo l’addio di Alex Belli al ‘GF Vip’. Ha avuto un avvicinamento con il neo concorrente Alessandro Basciano, ma indubbiamente i suoi pensieri sono ancora rivolti all’attore. Adesso nellapiù spiata d’Italia si stanno registrando situazioni che definire tese è un eufemismo. Prima c’è stato il nervosismo di Katia Ricciarelli, che se l’è presa con Jessica Selassié e Davide Silvestri perché nella residenza dei concorrenti ci sarebbe ormai sporcizia davvero dappertutto. Comunquee Basciano hanno passato una notte tra abbracci e complicità che potrebbero presagire qualche sorpresa in più per il futuro dei due gieffini. Utenti che già sembrano cantare vittoria sul web e che non fanno che diffondere le immagini che ritraggono i due gieffini abbracciati ...

