Idrogeno, l'Italia potrebbe diventare hub europeo per il combustibile: lo studio che lo dimostra (Di lunedì 20 dicembre 2021) Livio de Santoli, Prorettore per la Sostenibilità all'Università Sapienza di Roma, dichiara che il futuro è l'Idrogeno e che ci sarà una possibilità per l'Italia di diventare un importante hub europeo nel trasporto di Idrogeno. La Snam, che è una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, ha annunciato infatti di voler investire 23 miliardi di euro per installare la prima rete a Idrogeno di 2.700 chilometri da Sud a Nord in Italia entro il 2030. Idrogeno, il progetto dell'hub europeo In un'intervista a Today, Livio de Santoli, Prorettore per la Sostenibilità all'Università Sapienza di Roma e presidente del Coordinamento Free, ha dichiarato "Per l'Italia è l'occasione di diventare un ...

