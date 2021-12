I vincitori di Omovies | il festival di Napoli che dal 2008 mette in scena differenti

Advertising

Sono Pappo e Bucco per la categoria cortometraggi, Journey to the shore per i mediometraggi e Canela per i lungometraggi i film della quattordicesima edizione di Omovies International Film Festival, il più antico e longevo Festival Lgbtq del Sud Italia, organizzato a Napoli dall'associazione i Ken onlus.

Premio Migliore Cortometraggio "Pappo e Bucco" (Italia) Motivazione: Per la nitidezza della visione estetica, la qualità espressiva della recitazione e per la delicatezza e sensibilità con cui...