“I vaccinati infettano di meno”: Burioni attacca chi osa dubitare della puntura (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – “C’è una bugia che viene raccontata continuamente, che i vaccinati si infettano e trasmettono il virus quanto i non vaccinati: non è vero, non è vero“, lo dice convinto Roberto Burioni. Il virologo del San Raffaele, ospite a Che tempo che fa, difende a spada tratta il vaccino: “E’ come dire che un ubriaco al volante provoca gli stessi incidenti di uno che guida sobrio. E’ vero che un vaccinato può infettarsi e può trasmettere il virus, ma nel complesso i vaccinati si infettano meno e infettano meno gli altri”, assicura l’esperto. Burioni difende la puntura a tutti i costi: “I vaccinati infettano di meno” Burioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – “C’è una bugia che viene raccontata continuamente, che isie trasmettono il virus quanto i non: non è vero, non è vero“, lo dice convinto Roberto. Il virologo del San Raffaele, ospite a Che tempo che fa, difende a spada tratta il vaccino: “E’ come dire che un ubriaco al volante provoca gli stessi incidenti di uno che guida sobrio. E’ vero che un vaccinato può infettarsi e può trasmettere il virus, ma nel complesso isigli altri”, assicura l’esperto.difende laa tutti i costi: “Idi...

