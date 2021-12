I segreti di “Succession” | miglior show televisivo del momento

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) In questonessuna serie tv fonde realtà e finizione meglio di, il prodotto di punta di Hbo la cui terza stagione si è appena conclusa con due puntate girate interamente in Italia, fra Toscana, Milano e Lago di Como. Nata dalla penna di Jesse Armstrong, la serie racconta le vicende di una famiglia – i Roy – a capo di uno dei più grandi gruppi mediatici del mondo, un clan pensato, almeno inizialmente, per assomigliare a quello dei Murdoch. Come nel caso dei Murdoch l’impero è globale, c’è un figlio di primo letto praticamente estraneo al business (nella serie è Connor, un anarco-capitalista non dei più brillanti) e tre figli di secondo letto chiamati a contendersi il business del padre. Le analogie non si fermano qui: Waystar-Royco, il gruppo dei Roy, possiede l’Atn, un canale d’informazione conservatore che assomiglia a Fox News, ...