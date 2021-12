I nuovi quaderni della Fondazione Zaninoni | Pia Locatelli | “Dedicati all’Europa”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sonoall’Unione Europea i dueA.J.”. Il loro obiettivo è duplice: da una parte forniscono un’informazione completa e oggettiva del lavoro svolto dalle istituzioni europee, mentre dall’altra sviluppano accurati approfondimenti che aiutano a capire meglio le scelte e le politiche intraprese in Europa. Le pubblicazioni arrivano a un anno di distanza dal ventennale, un anniversario importante che purtroppo non è stato possibile festeggiare con eventi dal vivo a causarestrizioni anti-Covid. La presidente, Pia, spiega: “Dopo il nostro compleanno silenzioso pensavamo di riprendere la nostra consueta attività organizzando i due appuntamnti ...

Advertising

Nazione_Siena : All’ex ospedale Burresi sono stati presentati i ‘Nuovi Quaderni’ - gesurisotto : okay ditemi se ho un problema, mia madre mi ha comprato i quaderni nuovi e mi ha fatto venire voglia di studiare al… - montorio_verona : I QUADERNI DELLA DORSALE: CONOSCIAMO I NUOVI AUTORI – FRANCESCO GARONZI - linkognita : Stelle a 5 punte e occhi all'interno dei nuovi quaderni di Chiara Ferragni. A me quella donna pare tutt'altro che i… - montorio_verona : I QUADERNI DELLA DORSALE: CONOSCIAMO I NUOVI AUTORI – PAOLA TACCHELLA -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi quaderni

LA NAZIONE

... 1992), Sue dimore (Palazzo delle Esposizioni di Roma, 1996), Nei leoni e nei lupi (Idel ...interroga questo tempo pieno di dolore e contraddizioni ma anche aperto a nuove visioni e a...ITALIA - A pochi giorni dal Natale, Jovanotti pubblica cinquesingoli che sono una nuova puntata del suo 'Disco del Sole' . Nell'era della musica liquida, ... cellulare, iPad,e post it) ...Argomenti nuovi, invece, per gli approfondimenti che seguono: lo studio delle compravendite dei terreni e un focus sulle transazioni residenziali delle nuove costruzioni. Il caso studio della città di ...In attesa della pubblicazione del suo nuovo album Disco del Sole, che era stato già anticipato dal singolo Il boom, Jovanotti ha deciso di fare un regalo di Natale a tutti i suoi fan pubblicando ben c ...