I magistrati non vogliono essere giudicati: il no alle pagelle dell’Anm (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Niente pagelle per i magistrati, ci mancherebbe altro. L’Associazione Nazionale magistrati non ne vuole sapere, come riporta il Giornale. No alle pagelle per i magistrati. Ferma la posizione Anm Tra le proposte di riforma avanzate da Marta Cartabia c’è un’idea interessante, quella delle pagelle per i magistrati. Ebbene, all’Anm tutto ciò – che sorpresa – non piace. E così esprime “ferma contrarietà all’idea di introdurre, in sede di valutazioni periodiche di professionalità, il sistema delle cosiddette pagelle con previsione di un giudizio di graduazione nel merito (sufficiente, discreto, buono e ottimo) con riferimento alle attitudini organizzative”. Il motivo? “Accentuerebbe la gerarchizzazione degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – Nienteper i, ci mancherebbe altro. L’Associazione Nazionalenon ne vuole sapere, come riporta il Giornale. Noper i. Ferma la posizione Anm Tra le proposte di riforma avanzate da Marta Cartabia c’è un’idea interessante, quella delleper i. Ebbene, all’Anm tutto ciò – che sorpresa – non piace. E così esprime “ferma contrarietà all’idea di introdurre, in sede di valutazioni periodiche di professionalità, il sistema delle cosiddettecon previsione di un giudizio di graduazione nel merito (sufficiente, discreto, buono e ottimo) con riferimentoattitudini organizzative”. Il motivo? “Accentuerebbe la gerarchizzazione degli ...

