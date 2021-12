I look più glamour di Valentina Ferragni da cui trarre ispirazione per le feste (Di lunedì 20 dicembre 2021) Influencer e imprenditrice, Valentina Ferragni ha segnato il 2021 con look che sono fonte d’ispirazione per le vacanze di Natale ormai alle porte. La sorella minore di Chiara Ferragni ha lanciato il suo brand di alta gioielleria realizzando preziosi orecchini a forma di V (di Valentina) per poi ampliare l’offerta, restando fedele al monogramma. Mentre il suo brand continua a regalarle soddisfazioni e grandi sfide, l’influencer dimostra costantemente il suo amore per la moda, indossando creazioni eleganti e preziose delle maison come Dior e Prada. Seguita da 4 milioni di follower via Instagram, Valentina ha una forte passione per i viaggi che documenta costantemente via social. E non perde mai occasione di indossare outfit da urlo, sempre eleganti e chic che ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 dicembre 2021) Influencer e imprenditrice,ha segnato il 2021 conche sono fonte d’per le vacanze di Natale ormai alle porte. La sorella minore di Chiaraha lanciato il suo brand di alta gioielleria realizzando preziosi orecchini a forma di V (di) per poi ampliare l’offerta, restando fedele al monogramma. Mentre il suo brand continua a regalarle soddisfazioni e grandi sfide, l’influencer dimostra costantemente il suo amore per la moda, indossando creazioni eleganti e preziose delle maison come Dior e Prada. Seguita da 4 milioni di follower via Instagram,ha una forte passione per i viaggi che documenta costantemente via social. E non perde mai occasione di indossare outfit da urlo, sempre eleganti e chic che ...

Advertising

vogue_italia : Victoria De Angelis dei Måneskin, sguardo felino e una predilezione per lo stile boho chic - dorabruschi : Lo so, lo so cosa stai per dirmi: che la mattina hai dieci minuti per prepararti e di certo non puoi indugiare dava… - DracarysInferno : Cioè nel cinema della città più vicina a me non ci sono in programmazione né House of Gucci né Diabolik. Però ci so… - dentinidiyoongi : comunque era stra bello quel giorno dio mio con questi capelli biondi ho capito che mi piace un sacco quando indoss… - rotaruchristina : RT @ilmessaggeroit: #kate middleton con il maglione di #natale, ecco i suoi look più belli per le Feste (e come imitarli) -

Ultime Notizie dalla rete : look più Emma Marrone e Gabriele Muccino insieme: 'Vi scoppio il cuore!' E sui social si presenta con un nuovo look e una dedica speciale ai suoi fan: "Oggi più che mai. ALLA SALUTE DELLE PERSONE! Vi scoppio il cuore. Promesso. " E in mezzo alla parola il motore gira. Un'...

Aprilia RS 660 Limited Edition: il prezzo della sportiva in 1.500 unità Per enfatizzare il suo look racing c'è il codino monoposto , con la sella per il passeggero che viene fornita a corredo della moto insieme alle pedane del passeggero. Cambia anche il cupolino , più ...

E sui social si presenta con un nuovoe una dedica speciale ai suoi fan: "Oggiche mai. ALLA SALUTE DELLE PERSONE! Vi scoppio il cuore. Promesso. " E in mezzo alla parola il motore gira. Un'...Per enfatizzare il suoracing c'è il codino monoposto , con la sella per il passeggero che viene fornita a corredo della moto insieme alle pedane del passeggero. Cambia anche il cupolino ,...