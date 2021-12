I fatti vostri, il ritorno di Marcello Cirillo: una bomba a Rai2 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Manca da molti anni dagli studi di via Teulada a Roma. Lì ha lasciato un pezzo di cuore. "In questi anni senza la tv è accaduto di tutto", dice Cirllo che in collegamento con RTL 102.5 News, durante Trends & Celebrities, sgancia la bomba: "Adesso torno come ospite, esattamente il 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, ora o sanno tutti". Poi riavvolge il nastro dei ricordi: "Dal 31 maggio 2017 manco da I fatti vostri. "Io e Michele Guardì ci siamo sentiti, abbiamo avuto un lungo colloquio. Poi causalmente ci siamo incontrati la scorsa estate anche con Giovanna Flora, in Calabria in una località di mare, autrice di riferimento de I fatti vostri. Sono stato chiamato da Giovanna che mi ha detto: Abbiamo pensato di averti ospite il 22. Mi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Manca da molti anni dagli studi di via Teulada a Roma. Lì ha lasciato un pezzo di cuore. "In questi anni senza la tv è accaduto di tutto", dice Cirllo che in collegamento con RTL 102.5 News, durante Trends & Celebrities, sgancia la: "Adesso torno come ospite, esattamente il 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, ora o sanno tutti". Poi riavvolge il nastro dei ricordi: "Dal 31 maggio 2017 manco da I. "Io e Michele Guardì ci siamo sentiti, abbiamo avuto un lungo colloquio. Poi causalmente ci siamo incontrati la scorsa estate anche con Giovanna Flora, in Calabria in una località di mare, autrice di riferimento de I. Sono stato chiamato da Giovanna che mi ha detto: Abbiamo pensato di averti ospite il 22. Mi sono ...

