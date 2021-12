I dati sul reddito di cittadinanza: 546 mila beneficiari hanno trovato lavoro. Il 60% dei contratti è a termine (Di lunedì 20 dicembre 2021) I dati arrivano dall’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) secondo cui i beneficiari del reddito di cittadinanza occupabili (escludendo, quindi, tutti gli individui non soggetti al Patto per il lavoro perché rinviati ai servizi sociali dei Comuni o esonerati per carichi di cura o perché frequentanti corsi di formazione) – da marzo 2019 a 30 settembre 2021 – sono stati 1.808.278 e di questi 546.598 hanno avuto almeno un contratto di lavoro in questo periodo. Si tratta del 30,2 per cento del totale. Tra l’altro il 48,5 per cento della platea degli occupabili è più vicina al mercato del lavoro mentre il 51,5 per cento è difficilmente occupabile perché non ha avuto un rapporto di lavoro cessato nei tre ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Iarrivano dall’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del) secondo cui ideldioccupabili (escludendo, quindi, tutti gli individui non soggetti al Patto per ilperché rinviati ai servizi sociali dei Comuni o esonerati per carichi di cura o perché frequentanti corsi di formazione) – da marzo 2019 a 30 settembre 2021 – sono stati 1.808.278 e di questi 546.598avuto almeno un contratto diin questo periodo. Si tratta del 30,2 per cento del totale. Tra l’altro il 48,5 per cento della platea degli occupabili è più vicina al mercato delmentre il 51,5 per cento è difficilmente occupabile perché non ha avuto un rapporto dicessato nei tre ...

