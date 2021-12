(Di lunedì 20 dicembre 2021) Federico, inviato di Repubblica e per tanti anni corrispondente dagli Usa,del governo, che avevano visto nelle parole di Ursula von der Leyen e negli articoli dell‘Economist e del Financial Time un tributo storico nei confronti del nostro Paese. Ospite a In Onda,invita alla prudenza. “Non mi farei entusiasmare dalle belle parole di von der Leyen, è stata molto gentile, certo, ma dobbiamo considerare che venivamo da anni di recessione nei quali la crescita era inesistente, è chiaro che ora va meglio ma non montiamoci la testa. Purtroppo i giovani italiani sono colpiti dal fatto di vivere in un Paese che una disoccupazione giovanile tra le più alte dei Paesi avanzati, quindi nonpositivo sulle opportunità ...

Advertising

carlo_conforti : RT @SecolodItalia1: I complimenti europei all’Italia? “Non sarei così entusiasta”. Così Rampini gela i fans di Draghi (video) - AlexS8338 : RT @SecolodItalia1: I complimenti europei all’Italia? “Non sarei così entusiasta”. Così Rampini gela i fans di Draghi (video) - steganiania : RT @SecolodItalia1: I complimenti europei all’Italia? “Non sarei così entusiasta”. Così Rampini gela i fans di Draghi (video) - gianny0162 : RT @SecolodItalia1: I complimenti europei all’Italia? “Non sarei così entusiasta”. Così Rampini gela i fans di Draghi (video) - SecolodItalia1 : I complimenti europei all’Italia? “Non sarei così entusiasta”. Così Rampini gela i fans di Draghi (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : complimenti europei

Secolo d'Italia

che arrivano a Padova per averla adottata significa che dobbiamo cominciare a ... Nel pomeriggio si sono svolti poi due workshop dedicati a progettidi cui: Fair coaching, sull'..."Siete il top". I"speciali" viaggiano da Bruxelles al civico 84 di via Emilia Parmense. L'università di ... E ancora: "In questi due anni abbiamo imparato moltissimo dai giovani- ha ...«Siete il top». I complimenti «speciali» viaggiano da Bruxelles al civico 84 di via Emilia Parmense. L’università di Piacenza è stata più volte citata da Ursula von der Leyen, presidente della Commiss ...La presidente della Commissione Europea a Milano per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica rivolge i complimenti all'Italia per la sterzata data all'economia dopo il Covid; do ...