Hubfarm, innovazione per le imprese agricole (Di lunedì 20 dicembre 2021) Accompagnare le imprese agricole nella transizione tecnologica, digitale ed ecologica. È l'obiettivo di "Hubfarm", un progetto lanciato da Confagricoltura in collaborazione con Reale Mutua e Microsoft Italia. sat/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Hubfarm innovazione Agricoltura. Giansanti: qualità a costi bassi. Governo sostenga le imprese nella sfida ... Stefano Patuanelli, e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a cui è stato presentato il progetto di innovazione digitale HubFarm, insieme all'amministratore delegato di Microsoft Italia, ...

HubFarm: Confagricoltura punta alla agricoltura 5.0 HubFarm opererà di fatto anche come elemento di trasferimento tecnologico . Portando innovazione e skill trasversalmente a tutto il comparto agricolo, poi lavorando allo sviluppo di programmi ...

Hubfarm, innovazione per le imprese agricole Gazzetta di Parma HubFarm, l’agricoltura hi-tech è più sostenibile Confagricoltura, Reale Mutua e Microsoft Italia sviluppano HubFarm, piattaforma tecnologica che apre la strada all’agricoltura hi-tech ...

Digitale e innovazione per i campi, Confagricoltura lancia Hubfarm Digitale e innovazione. Con questo binomio nasce Hubfarm, la piattaforma tecnologica per l'agricoltura. A lanciarla Confagricoltura in occasione dell'assemblea generale, incentrata sull'importanza di ...

